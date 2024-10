Paz Vega habla en estos inesperados términos sobre Toni Cantó

La actriz Paz Vega ha hablado en unos términos, seguramente inesperados para muchos, de Toni Cantó, exdiputado de Ciudadanos, con el que coincidió en la recordada serie 7 vidas.

En una entrevista en Fotogramas, Vega ha admitido que Cantó fue su amor platónico de niña. "Yo en mi carpeta del instituto tenía a Tom Cruise, a Kirk Cameron y tenía a Toni Cantó", ha admitido.

"Toni venía de rodar con Pedro [Almodóvar] Todo sobre mi madre. Y justo venía con el pelo teñido, no sé, amarillo, un color así como muy... Y, como para mí Toni era un amor platónico de niña, fue como... ¡Ay! Fue súper impactante", ha recordado.

"¡Voy a trabajar con Toni Cantó! ¡No me lo puedo creer!", ha señalado Paz Vega que pensó en aquel momento. "Sí, sí. Ha sido el amor platónico. Muy lindo", ha insistido.

Ambos se reencontraron hace unos años en el programa Mask Singer, algo que Cantó calificó como un sorpresón. Y, además, habló maravillas de ella: "Me llevé un sorpresón al ver a Paz Vega, es una mujer fantástica y una actriz brutal".

"Cuando lo vi anoche me hizo una ilusión enorme porque hace tiempo que no coincidimos. Con lo que trabajamos juntos como pareja eterna en aquel 7 Vidas maravilloso… me encanta verte", dijo Paz Vega en aquellos momentos.