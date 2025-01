Pedro Ruiz habla así de 'El Hormiguero': dice más de lo que parece

El presentador Pedro Ruiz ha hablado sobre las posibles razones por las que nunca ha sido invitado a El Hormiguero, el programa que Pablo Motos presenta en Antena 3.

En un vídeo en Instagram, Ruiz señala: "He hablado bien muchas veces de El Hormiguero y de La Revuelta. Estos días he ido al cine, me he encontrado con muchas personas, lo digo de verdad, palabra de honor, y me han preguntado muchas veces que por qué no he ido nunca a El Hormiguero".

"A La Revuelta no porque hace menos tiempo. Yo me llevo bien con Broncano. No tengo respuesta. Bueno tengo respuesta, la mía. Tengo mi propia versión, pero no la voy a contar", admite.

Dicho eso, Ruiz señala: "En todo caso, lo que tendrían que hacer es preguntárselo a ellos. Yo creo que hay tres razones por las que puedo no ser invitado. Una: porque no les gusto, cosa que es lógica. Dos: porque no se atreven. Tres: porque no les dejan".

"No lo creo, porque son programas que presumen de libertad. Tengo mi versión, pero... ¿Tú qué opinas, Pepito?", le pregunta a un muñeco de Pepito Grillo que tiene en las manos.

"Ah, no está mal eso... quizá sea por algún motivo Salvador. Corta, corta, corta", deja caer. Se da la coincidencia de que el director de El Hormiguero se llama, precisamente Jorge Salvador.