Pedro Ruiz se lamenta por los "inquiokupas" y Marwán le da una respuesta tan rotunda como sosegada

El músico Marwán ha dado una respuesta tan sonada como sosegada al presentador Pedro Ruiz después de que éste se mostrase preocupado por fenómenos como la okupación y la "inquiokupación", termino éste muy en auge en estos días por las denuncias de Manu Tenorio.

"No cesan los casos de okupas e inquiokupas. Se ha normalizado vergonzosamente. Estamos pasando del imperio de la ley al 'imperio de los sinvergüenzas", se ha lamentado Pedro Ruiz.

Marwán, al ver ese mensaje, ha respondido: "No, Pedro, no es cierto que la okupacion sea un problema social".

"Si lees los datos, las casas okupadas son poquísimas, pero interesa que ese parezca el problema de esta sociedad para desviar la atención al verdadero problema que afecta a millones: el precio de la vivienda", ha subrayado.

Un usuario ha saltado rápidamente tras ese comentario de Marwán para asegurar que sus propios suegros han tenido ese problema. Y el músico le ha contestado también: "No digo que no pase, ni que no sea un putadón si te pasa. Lo es, evidentemente. Lo que digo es que no hay okupación en masa como quieren hacernos creer. No es un problema extendido".