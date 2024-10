Pepe Rodríguez contesta de forma inequívoca a si cree que 'MasterChef' es servicio público

El cocinero Pepe Rodríguez ha ofrecido una entrevista a Men´s Health en la que se ha pronunciado de forma inequívoca sobre si el talent culinario de RTVE, MasterChef, es servicio público.

"Pues sí, es un servicio público y es un servicio urgente, y debe ser así, no es que esté exigido por Televisión Española, es que yo creo que nos lo debemos exigir todos", ha detallado.

Pepe Rodríguez ha asegurado que cuando él habla de platos saludables, "hablo de una sopa de ajo saludable, y hablo de muchas otras cosas que son saludables". "No solamente pensemos en quinoa, chía y tal, que eso es parte de una cultura que nos está llegando, que puede ser o no saludable", ha añadido.

"Comer melón o sandía es muy saludable también y hay que introducirla en nuestra dieta. Comer fruta, comer más legumbres, más verduras... Esto se ha hecho siempre y se ha ido perdiendo", ha justificado.

Pepe Rodríguez ha asegurado que cuando se habla de cocina healthy "parece que viene de otro sitio y siempre la hemos tenido aquí, si la sabemos utilizar".

Al ser preguntado sobre si cuida más la alimentación con el paso de los años, el cocinero ha asegurado que cada vez lo hace mejor. "Antes no comía tan bien y me di cuenta de que no era el camino. Tuve un problema de intestino y me dije que me tenía que cuidar un poco más", ha señalado.

"Como mucho más ligero, como mucho menos cantidad, y me doy cuenta de que me sacio, que estoy a gusto, que estoy feliz. He introducido mucha más fruta en mi dieta, que no lo hacía antes, y me encuentro mejor. Sí, estoy más feliz", ha reconocido.