Pepe Rodríguez habla sin tapujos del precio del restaurante de Dabiz Muñoz

Pepe Rodríguez ha estado en el podcast La escalera roja y ha hecho un interesante repaso por la actualidad y la salud de la gastronomía en España. El jurado de MasterChef ha hablado del precio de comer en un restaurante con estrella Michelín y de la diferencia que hay con este tipo de restaurantes en España y Francia.

Ha hablado Rodríguez de que los hosteleros deberían estudiar economía ya que es muy importante saber de negocios para abrir un restaurante. También ha contado que de los restaurantes más importantes de España la mayoría están sustentados por un hotel, un fondo de inversión o un socio capitalista y muy pocos por el propio cocinero.

A raíz de esta conversación ha salido el tema de conversación del precio del menú de DiverXo, el restaurante de Dabiz Muñoz en Madrid, que ronda los 400 euros. Dijo en una entrevista el chef madrileño que cobra eso por comer en su local porque tiene a los mejores cocineros, a los mejores camareros, el mejor producto...

"Un restaurante de ese nivel tiene que costar ese precio. No puede costar menos porque no es viable. Un restaurante de ese nivel en Francia vale 800 pavos por cabeza, pero es que esto no es Francia. ¿Debería él cobrar 800? Sí. Y yo, un restaurante de mi categoría en un pueblo, con un mantel de hilo, con dos sommeliers en Francia vale 250 o 300 pavos, sin pestañear pero no lo puedo cobrar porque en España no me lo pagan", ha afirmado.

Para el cocinero "estamos en una desventaja" con respecto a estos países "porque hay otro nivel de vida, porque hay un público que ahí lo entiende y lo paga": "La gran mayoría de esos grandes restaurantes funcionan con mucho extranjero".

Ha insistido Rodríguez que no quiere frivolizar y normalizar que un restaurante de 400 euros "debe ser normal": "Pero de estos hay cinco en España, tampoco me parece tanto".