Pepe Viyuela cuenta qué le dijo "un fascista" al ver que estudiaba Filosofía: tela marinera

El actor Pepe Viyuela ha recordado una anécdota que le ocurrió cuando prestaba el servicio militar y que refleja muy bien la España de la época.

En una entrevista en el podcast El Sentido De La Birra, Viyuela ha recordado: "Teníamos en la batería un capitán, un fascista. Me estaba mirando el expediente y me empieza a hacer algunas preguntas, edad etc etc".

"Y llegó un momento en que se paró así y dijo: 'Estudia usted Filosofía'. Y yo le dije: 'Sí, mi capitán", ha contado el actor.

"Es peligroso'. Eso me dijo. Lo cual me incentivó aún más a seguir estudiando. Yo le dije: 'Mi capitán, no lo sé, no entiendo muy bien la pregunta", ha proseguido el actor antes de desvelar que el capitán le dijo "bueno, bueno" y luego "pasó a otra cosa".

"Pero está claro por qué lo decía. '¿Está usted qué? ¿Fomentando el pensamiento libre? ¿No le basta con las órdenes que recibe?", ha reflexionado Viyuela.