Ocho personas se sientan en la terraza de un bar, juntan dos mesas y lo que hacen luego indigna al más calmado

Un camarero ha expresado su indignación por lo que ha tenido que soportar en el bar en el que trabaja después de que ocho personas se sentasen en la terraza del local.

"Me llegan ocho personas al trabajo, juntan dos mesas de la terraza y me piden dos cafés con leche. La subnormalidad humana me sigue sorprendiendo…", se ha lamentado el usuario de Threads jc.morillas en una publicación que ha provocado una multitud de comentarios.

Entre las reacciones destaca la de otro hostelero que ha explicado que él ha tomado la decisión de prohibir toralmente juntar mesas "si no hay un máximo de personas": "A quien le guste bien ya que no a correr".

El camarero ha respondido dándole la razón: "Puedo entender que alguien no le apetezca consumir, pero que de ocho consuman dos personas… pues es una mesa que se está pagando al ayuntamiento que no está generando ganancia ninguna".

"Veo bien los establecimientos que exigen consumición/tiempo. A más consumes, más tiempo puedes estar. He estado en varios y me parece correcto", señala otra usuario.

"La hostelería tiene tela marinera y encima tienes que poner buena cara, cuando de buena gana les pondrías los dos cafés con leche (repartidos entre los ocho) en la cabeza", agrega otro.