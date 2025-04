Un chino enseña los productos que tendría en su kit de supervivencia: deja a todos flipando

El usuario de TikTok @choumia04 ha publicado un vídeo en su perfil de esta red social en el que muestra a todos sus seguidores el kit de supervivencia que él tendría por si pasara algo.

"Viendo el kit de supervivencia de la Unión Europea os voy a enseñar el kit de supervivencia de un chino", comienza diciendo el creador de contenido, que tiene más de 45.000 seguidores en su perfil.

"Para empezar una bolsa de plástico, luego una batería portátil de 50.000 amperios que puede cargar el móvil 12 veces, viene con cables y sirve como lámpara. También una batería externa solar y con brújula", empieza diciendo.

El usuario prosigue diciendo que también tendría "una megalinterna que alumbra más de 500 metros, unos auriculares traductores por si tienes que hablar con gente de otros países o un minimóvil para llamar".

Finalmente, lo último que enseña son "unos auriculares con cancelación de ruido para poder dormir tranquilo".

"A mí no me hace falta que me digan que guarde reservas de comida o agua, que de eso ya tengo reservas", bromea el usuario.