Pérez-Reverte firma la respuesta más compartida a este tuit del papa Francisco sobre la DANA

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha respondido desde su perfil en la red social X al tuit que el papa Francisco ha publicado en las últimas horas sobre lo que ha ocurrido con la DANA en España.

"Rezamos por las poblaciones de la Península Ibérica, especialmente por la Comunidad Valenciana, afectada por la DANA", ha señalado el pontífice en la primera parte del mensaje.

"Por los fallecidos y sus seres queridos, y por todas las familias damnificadas. Que el Señor sostenga a los que sufren y a los que llevan ayuda", ha apuntado el papa Francisco en la red social X.

El mensaje del pontífice no ha gustado a algunas personas por haber nombrado a la Península Ibérica y no a España. Uno de los usuarios que no ha dudado en contestar ha sido Pérez-Reverte.

El prestigioso escritor cartagenero no ha dudado en contestar a la publicación del papa Francisco con total rotundidad. "Península Ibérica, dice Su Santidad", ha explicado en la primera parte del tuit.

"Cada día me gusta menos este @Pontifex_es. Y eso que ya me gustaba poco antes", ha sentenciado Pérez-Reverte, en un mensaje que suma más de 7.000 me gusta en menos de 12 horas.