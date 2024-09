Pide un café en Londres, advierte de que no habla bien inglés y le pasa esto: su conclusión es clara

La usuaria de TikTok @aicangiaguilar21 ha querido mostrar lo que le ocurre en Londres cada vez que advierte a alguien de que no habla bien inglés. Y, con ese ejemplo, intenta derribar uno de los mitos que rodean a Reino Unido.

"Vean. Voy a ir a pedir un café para que vean cómo se porta la gente cuando le dices: 'Sorry, my english is not good', o algo así'. Para que ustedes vean que la gente no es mala. La gente se ha portado súper bien aquí en Londres", asegura.

"Entonces quiero que vean esto", dice antes de grabar cómo entra en un establecimiento y pide un 'ice latte'. Justo después pide perdón y reconoce que su pronunciación no es buena.

El camarero le responde que él la está entiendo, que no hay problema y le pregunta de qué tamaño quiere su café. "La gran mayoría de la gente es amable aquí en Londres", insiste la usuaria.

Entre las reacciones que ha generado el vídeo, una persona señala: "La gente es muy amable en Londres ♥️puras buenas experiencias tengo ahí". Y otra añade: "Yo estuve en Manchester, Londres, Liverpool, Edimburgo, Leeds... en ningún momento me trataron/vieron mal, allá perdí el miedo 🤗".