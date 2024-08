Pide comida a domicilio en Tailandia y el repartidor no tiene cambio: lo que hace lo ve imposible en otro país

La creadora de contenido Lucía Muzo (@soyluciamuzo) ha publicado un vídeo de su viaje en Tailandia en el que uno de los días ha pedido comida a domicilio y al dar un billete demasiado grande, el repartidor no ha podido darle cambio.

"Os voy a describir Tailandia en 30 segundos, he pedido comida a domicilio y al pagar solo tenía un billete de 1.000 bats, que son como unos 25 euros y aquí es bastante grande ese billete", ha advertido la joven, acumulando más de medio millón de visualizaciones y casi 32.000 'me gusta' en tiempo récord.

Le ha sorprendido que el repartidor, al no tener cambio, le ha pedido el dinero y así lo iba a cambiar en otro lugar, volviendo un poco más tarde. Por raro que haya podido parecer, así ha sido. "En otro país no le daría mi dinero a nadie y me quedaría aquí esperando porque sabría que no volvería", ha expresado.

Cuando le ha devuelto el cambio, ha rematado el vídeo asegurando que Tailandia es un país en el que "a las personas le dan dinero y os juro que vuelven". Lo ha demostrado con creces, al menos, en el que ha sido su caso.