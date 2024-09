Pide un desayuno en Sevilla, le traen esto, le cobran 2,60 y muchas reacciones son unánimes

El tuitero Paco Román (@Pako_roman) ha compartido en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una fotografía del sorprendente desayuno que le han puesto en un bar de Sevilla.

El protagonista ha publicado la imagen del desayuno, en el que se puede ver un café junto con un panecilllo tostado con tomate triturado, aceite y lleno de jamón cortado a mano.

Pero la cosa no acaba aquí, y es que lo más sorprendente del almuerzo es el precio, ya que este combo sólo le ha costado al tuitero 2,60 euros, una cuenta que ya se ve en pocos sitios.

"Este desayuno 2,60 euros creo que es el más barato calidad precio de Sevilla", ha comentado el tuitero, quien ya ha conseguido más de 172.000 reproducciones y más de mil me gustas.

En la sección de comentarios, cientos de personas no han dudado en reaccionar al llamativo desayuno, mostrando su perplejidad y pidiendo por favor el nombre del establecimiento, que es el Mesón Asador La Esquina, en Sevilla.

"¡Dime dónde que me mudo!"; "Se me caen dos lagrimones ver ese jamón sudado en esa tostada tras un año viviendo fuera de Sevilla y, sobre todo, por ese precio... No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos", han sido algunos de los comentarios.