Pide una rebanada de pan en un bar de Málaga, le cobran 2 euros y lo que le ponen es para verlo mil veces

El usuario de TikTok @malagadictos ha sorprendido a una multitud de personas al mostrar la rebanada de pan que le sirvieron por dos euros en la Venta El cordobés, en la carretera de Campillos hacia Ronda, en Málaga.

En las imágenes aparece él mismo con una tosta que es más grande que el plato, de tal forma que casi tiene el mismo tamaño que su cabeza.

"Esto vale dos euros", celebra mientras un camarero le muestra el acompañamiento que lleva el trozo de pan: mantequillas y varios tipos de patés. "Todo esto te lo incluyen con la tosta de dos euros", subraya el usuario.

"Yo no he visto una tosta en mi vida así de grande", destaca mientras se la come y subraya que está muy buena. "¡Viva los pueblos!", acaba exclamando.

La publicación ha superado rápidamente los 10.000 'me gusta' y ha provocado gran cantidad de reacciones. "A ver cómo le digo a mi novio que quiero ir a desayunar a Málaga", dice una persona. "Yo he estado en ese bar las tostadas están buenísimas y venden pan de ese, yo me traje uno", celebra otro.