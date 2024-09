Piden 300 euros por esta habitación y muchos creen que la explicación está en las cortinas

Que los precios de los alquileres en España están por las nubes es algo que cualquier persona que haya intentado independizarse o cambiar de vivienda ha vivido en sus carnes al 100%.

Ciudades como Madrid, Málaga, Barcelona o Valencia están especialmente tensionadas y los alquileres se comen más de la mitad del sueldo medio de los españoles, en algunos casos, un 75%.

Lo que, de momento, era menos habitual era que localidades cercanas a estas grandes ciudades tuviesen los precios igual de elevados. Tal y como ha compartido una usuaria de X (antes Twitter) en la localidad de Burriana (Castellón) se alquila esta habitación por 300 euros.

"300 euracos de alquiler está habitación. No, en Madrid, Barcelona o Valencia no. En Burriana, tetes", ha escrito en la red social de Elon Musk la usuaria en cuestión en una publicación que supera los 2.000 'me gusta' y el medio millón de personas alcanzadas.

Como siempre sucede en estas ocasiones muchos usuarios no han tenido más remedio que echarle humor a la adversidad. En la imagen se puede ver que la habitación no es precisamente pero muchos han reparado en que las cortinas tienen motivos londinenses.

Una cabina de teléfono rojo y una imagen del Big Ben de Londres destacan por encima de todos los elementos de la habitación por lo que el comentario más repetido ha sido que es normal que cueste 300 euros porque se ve el conocido monumento británico.

"Si se ve el Big Ben! Suertaca", "Serán por las vistas al Big Ben, vaya", "Las vistas al Big Ben se pagan", "Es por la cortinaca del Big Ben" y "Es Londres, se ve el Big Ben por la ventana….y tiene cama y todo…", son algunos de los mensajes que se han podido leer en la publicación.