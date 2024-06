Piden una caja de preservativos por Glovo y el repartidor se lleva este sorpresón al llegar

El usuario de TikTok @alex_solla, que trabaja como repartidor de Glovo, ha contado la surrealista situación que ha vivido cuando ha ido a llevar un pedido a una casa.

El trabajador, que suele compartir en la red social todo tipo de peticiones extrañas a las que tiene que hacer frente, cuenta que ha recibido lo que él llama "un pedido urgente".

"Lleva literalmente solo esto", señala mientras enseña a la cámara una caja de preservativos. "Solo ha pedido esto, así que vamos a ir rápido, que si no... la liamos", bromea.

El repartidor lleva el producto así, a la vista, y graba con el móvil la conversación que tiene con la persona que le abre la puerta. "¿Por quién preguntas?", le dicen. Él responde y la señora que le ha abierto replica: "A ver, espérate. Voy a llamarlo. Es mi yerno".

"¡No puede ser, no puede ser, no puede ser!", dice el repartidor, que añade: "Es mi yerno, dice, y me ha visto con los condones en la mano. Ay, dios mío".

Tras salir de ahí, el trabajador sigue en shock: "¡Que me ha abierto la suegra, no me lo puedo creer!".