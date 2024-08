Piden una paella en Almería y lo que les sirven es para caerse de la silla: "Nos han vacilado"

La paella es uno de los platos de la cocina que más debates despierta porque, para muchos, sólo puede recibir ese nombre la elaboración que lleva unos determinados ingredientes. Todo lo que se salga de eso, subrayan, es "arroz con cosas".

La Denominación de Origen establece que son diez los ingredientes que tiene que llevar de la paella valenciana: arroz, pollo, conejo, bajoqueta o ferradura , garrofó, aceite, agua, tomate, azafrán y sal.

Y, desde luego, lo que le sirvieron al usuario @juanmi_ayuso en un restaurante cuando pidió una paella está lejísimos, pero a años luz, de ajustarse a esa receta.

El hombre ha subido a TikTok, y está dando mucho de qué hablar, la imagen del plato porque lo que se puede ver allí es simplemente una pizza a la que se le han añadido elementos como mejillones, gambas y almejas.

"Nos han vacilado, yo creo", ha escrito él mismo. En los comentarios, son mayoría los que aseguran que todo tiene que deberse a un error del camarero, que se ha equivocado de mesa.

"Eso es una pizza marinera", certifica una persona. "Yo me levanto y me voy😂😂😂", dice otra. Y algunos subrayan: "No sé que sitio de Almería habéis ido porque aquí la paella la hacemos riquísima, vamos".