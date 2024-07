Piden no visitar Roma en lo que resta de 2024 

Pasear por Roma es adentrarse en la historia de una ciudad con casi 3000 años. Este destino turístico, es uno de los más populares del mundo, ofrece un gran patrimonio artístico, arquitectónico y cultural de influencia mundial. Sin embargo, se está pidiendo por las redes sociales que no se visite la ciudad.

La razón principal es que dentro de poco se celebrará en la capital italiana el Jubileo de Roma 2025, un evento extraordinario que se celebra cada 25 años. Es de índole religioso y consiste en que peregrinos de todo el mundo van a Roma para ganar la indulgencia plenaria.

Con motivo de su visita, el gobierno de la ciudad junto con el Vaticano han invertido más de tres millones de euros en obras para preparar la capital para acoger dicho evento. "Son las obras las que hacen que la ciudad esté intransitable, por ejemplo Piazza Navona está toda cerrada, no se pueden ver ninguna de sus tres fuentes en su esplendor", ha señalado @italiani_enlatinoamerica en TikTok.

Para el turismo supone un problema ya que no pueden disfrutar de la ciudad de la manera que lo harían en otro momento del año. No son los únicos afectados ya que si no van turistas los comerciantes pierden una parte importante de ingresos de sus negocios. "Han disminuido notablemente las reservas en los hoteles y también en los bares, en las cercanías de Piazza Navona.

Aunque la ciudad esté repleta de carteles con el mensaje "cantiere in allestimento" que quiere decir, "sitio en construcción" según algunos usuarios, los monumentos más importantes como el Coliseo Romano o la Basílica de San Pedro no están siendo afectados.