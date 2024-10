Pierde la cámara en Maldivas y la encuentra en Bristol: un gesto de solidaridad de lo más extraño

El creador de contenido Carlos (@carloscruzrzz), un español que se dedica a viajar por el mundo, ha pedido ayuda a sus seguidores para entender una estrambótica situación que ha vivido tras perder su GoPro en un viaje a Maldivas.

"Imagínate que te vas de viaje, pierdes 300 euros y te habla un nota para devolverte el dinero. Me ha pasado", ha comenzado el tiktoker el vídeo, que ha continuado enseñando una diapositiva en su ordenador en la que se lee: "Yo a Maldivas y mi cámara a Bristol".

Así, Carlos ha contado que durante su último viaje a Maldivas se le desenganchó la cámara al subir de bucear, hundiéndose en el fondo del mar, a 40 metros de profundidad, por lo que se le hizo imposible recuperarla y la dio por perdida.

Pero tras volver de Maldivas, el creador de contenido ha relatado que recibió un mensaje de una persona desconocida, que ni siquiera es seguidor suyo, que le cuenta que ha encontrado su cámara y que quiere devolvérsela.

Sin estar del todo convencido de que esto sea real, el influencer se queda bastante impactado, pero la sorpresa aumenta cuando el hombre que se pone en contacto con él le envía fotos de los vídeos grabados con su cámara.

Ya convencido de que la historia es verídica y de que, en efecto, el hombre tiene su cámara, Carlos le pregunta si podría quedar con un amigo suyo que está allí en Maldivas para darle la GoPro, a lo que éste le contesta que no puede porque está en Bristol.

"O sea, recapitulemos. He perdido mi cámara en Maldivas, me habla un guiri que no me conoce de nada para decirme que tiene mi cámara, y es verdad que la tiene porque me manda una foto. Le digo que quede con mi colega que está allí y dice que no, que el nota está en Bristol", ha manifestado el tiktoker, desconcertado.

Tras analizar la situación, el creador de contenido ha pensado que el hombre debe de haber encontrado su cámara en Maldivas y habérsela llevado a su casa, en Bristol, y una vez ya estaba en su ciudad es cuando le ha hablado para devolverle la GoPro.

Aún así, a Carlos le queda un gran cabo suelto que no le acaba de cuadrar: "Pero a ver, la gran pregunta: ¿este tío cómo sabe que la cámara es mía si ni me conocía, ni me seguía, ni nada? Porque no tiene información de nada, tiene una cámara con un vídeo de un nota y ya".

Para resolver esta gran duda, le ha pedido ayuda a sus seguidores: "Quiero escuchar vuestras teorías, por favor. ¿Este tío cómo sabe quién soy y cómo ha encontrado mi Instagram para darme mi cámara? Porque es que no tiene ni pies ni cabeza", ha afirmado.

En la sección de comentarios, los usuarios de la red social han planteado varias hipótesis, pero la que más se repiten son dos: que la cámara estuviese vinculada con algún correo o dato personal o que el hombre haya buscado su cara desde el vídeo con Google Lends.