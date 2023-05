Pilar Eyre desvela a qué partido vota y por qué a dos días de las elecciones

La periodista Pilar Eyre, muy activa en redes sociales, ha respondido en Twitter a una persona que la animaba a votar a Podemos porque es un partido que apoya a los animales.

"Pilar, sé que amas a los animales y votas a @PartidoPACMA pero Pacma no entra en el Congreso. Aquí tienes un partido que ya está dentro y puede hacer muchas cosas mas si tiene mas votos! Vota las Candidaturas de PODEMOS!", le ha dicho una usuaria.

A lo que ella ha respondido que no, que sigue apoyando al partido animalista Pacma y ha explicado por qué: "Amiga Paz, aplaudo todas las iniciativas de todos los partidos, pero yo me quedo con @PartidoPACMA porque quiero que se sepa que hay un grupo de personas a las que nos importa MUCHO el tema de los animales. No ganaremos elecciones, pero (quizás) moveremos conciencias".

Después ha respondido a otra persona que ha dicho que Pacma "es la ultraderecha, sin ideas, sin programa". "Espero que actúes con nobleza y retires este tweet que, como saben perfectamente los amigos de @PODEMOS, es mentira. No hay que ensuciar la causa de los animales, ellos no lo merecen", ha replicado la experta en casa real.