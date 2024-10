Pocos han sido más claros que Isabel Gemio al hablar sobre lo de Juan Carlos I y Barbara Rey

La periodista Isabel Gemio se ha pronunciado como muy pocos lo han hecho sobre las informaciones que han salido a la luz en las últimas semanas sobre la supuesta relación entre Juan Carlos I y Barbara Rey.

En un acto de la campaña solidaria de Miguelañez, Sonrisas dulces, la comunicadora ha sido preguntada por las imágenes que publicó una revista holandesa la pasada semana y ha sido bastante clara.

"¿Pendiente lo del rey y de Bárbara Rey yo? Nunca me interesó. No me importa, es la vida de los demás, pero si queréis que os diga algo, lo voy a decir como mujer", ha señalado en la primera parte de su respuesta.

Isabel Gemio ha asegurado que ella no es "quién para juzgar a otra mujer, para empezar". "Pero se critica más a ella que a él, y el gran responsable casado frente a un país es él", ha criticado.

La periodista ha mostrado su enfado ante los medios de comunicación con el comportamiento del emérito. "Por favor, dejémonos de hipocresías, hasta ahora se le ha protegido demasiado", ha reclamado.

"Yo no digo que ella lo haya hecho todo bien, no lo sé y no soy quién para juzgar, no tengo todos los datos y ni me interesa, pero por favor. En fin, que estamos hablando del jefe del Estado, por favor. Es todo alucinante", ha razonado.