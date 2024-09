Pone su primera denuncia en España por el robo a una bici alquilada: el tiempo no deja de correr

El usuario colombiano de TikTok @proxout lleva un tiempo en España, pero no ha sido hasta hace bien poco que ha puesto su primera denuncia en una comisaría y por un motivo de esos que reflejan una muy mala suerte, como una bola de nieve que rueda y se va haciendo más grande.

Su hogar actual está en Madrid, que tiene un servicio público, Bicimad, de alquiler de bicicletas eléctricas que funcionan (y se pagan) por tiempo. "Hay un montón de estaciones en todas partes, a mí me encanta, fui a comprar y no lo bloqueé", ha explicado, siendo en ese lapso cuando se la terminaron robando.

"Confío en esta sociedad primermundista de que no se iban a llevar mi bicicleta, pero no estaba por ningún lado", ha relatado el colombiano. Algo que no ha tenido en cuenta hasta que se percató de ello es que el tiempo seguía corriendo y el precio seguía aumentando, por lo que, si no la encontraba pronto, le iban a cobrar un buen dinero.

En el momento de grabar el vídeo ya llevaba dos horas, por lo que tenía, de gasto, unos 10 euros aproximadamente. Lo primero que ha hecho es llamar a la compañía, que le sugirió que lo denunciase a la policía y le entregara, después, el informe, para asegurar que no le cobraran más.

"Acumulando experiencias", ha descrito con tono irónico en el vídeo, que ha acumulado más de 240.000 visualizaciones y 17.000 'me gusta'.