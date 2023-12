Pregunta cómo se llama el bar en el que trabajaría y la respuesta del dueño hace que salga espantada

Las condiciones laborales de los trabajadores de la hostelería son, en muchos casos, más que precarias. La cuenta @soycamarero lleva meses dando ejemplos diarios de ello que provocan tanta indignación que cada vez es más popular.

El último caso es especialmente llamativo. Se trata de una conversación por WhatsApp entre una aspirante a trabajar en un bar y el dueño de ese local, que es el primero que interviene.

"Hola, buenas noches. Mándame el currículum al WhatsApp para tenerlo en cuenta para la entrevista", le dice. La trabajadora pregunta en ese momento cómo se llama el bar en cuestión, pero el hostelero no hace caso.

"Mándame el currículum por WhatsApp y la aviso para la entrevista", insiste. Y la trabajadora repite: "Pero dime el nombre del bar".

Pero el hostelero se niega: "¿Para qué? Ya le he dicho que me mande el currículum". Y la empleada se planta: "Pues nada. No es difícil decir un nombre. Un saludo". "La que busca trabajo es usted. Buenas noches y adiós".

Pero la trabajadora tiene algo que decirle: "Y tú empleados sin decir el nombre del bar deja mucho que desear. Que te vaya bien". Y el dueño remata: "Siga buscando". "Igualmente", remata ella.