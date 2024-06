Pregunta a sus padres por el dinero de su comunión y el resultado es de lo mejor del día

La cantante Julia Medina, antigua concursante de Operación Triunfo en su edición de 2018, ha hecho la gran pregunta a sus padres. Una que muchos se han hecho a lo largo de su vida y que siempre ha sido un tema que comentar. A veces, un secreto a voces que los padres no han comentado nunca más.

Ha sido precisamente sobre la comunión y sobre qué hacen los padres con el dinero que suelen recibir sus hijos. "¿Qué pasó con el dinero de mi comunión?", ha preguntado Julia. "Te lo quedaste en una cartillita que yo te puse", ha respondido una mujer, que parece ser su madre.

Según ha contado, no lo empleó, sino que fue su propia hija, quien no recuerda haber visto el dinero. "¿Yo lo usé? Nunca lo vi", le ha expresado. "No, no, no, yo no lo cogí, se te antojó algo seguro y te compraste algo", ha insistido su madre.

El vídeo ha generado más de 17.000 'me gusta' y casi 80 comentarios donde los usuarios han puesto varios ejemplos personales sobre lo que pasó: "Los míos me dijeron que fue para saldar la inversión en la comunión y mi viaje a Disney".