Preguntan al actor Santi Alverú por 'El Hormiguero' y no duda en hablar así de Pablo Motos

El actor, humorista y guionista Santi Alverú ha ofrecido una entrevista al periodista Manuel Jabois, publicada este sábado en El País, en la que ha sido preguntado por El Hormiguero y ha terminado usando unas palabras muy concretas para hablar de Pablo Motos.

"Pablo Motos es una persona a la que le gusta hablar sobre lo bien que le trata la calle y lo mal que le tratan las redes. Bueno, la calle te miente siempre", ha señalado, tras ser preguntado por el programa de Antena 3.

Santi Alverú ha defendido que "los famosos piensan que la calle, o su entorno, es el mundo entero". "No lo es. Son entornos preparados y diseñados", ha reiterado el humorista.

"Tú, por ejemplo, puedes vivir en una urbanización, puedes ir a un hospital privado, llevas a tu hijo a Estados Unidos a un pediatra carísimo, vas a un gimnasio de la hostia, ligas en una aplicación solo para famosos. ¿Qué tipo te dice la verdad? ¿El de la coctelería al que le has dado 50 euros de propina?", ha cuestionado.

El actor ha reconocido que "hemos hecho todos una cosa muy mal, que es no elegir bien nuestras batallas". "Yo entiendo que cualquier famoso al que se le juzga cada día diga que las redes sociales son una mierda: joder, hay quien cada vez que sale le ponen a parir", ha añadido.

"El problema es que, probablemente, por ejemplo, el caso de Motos, de cada cinco veces que le ponen a parir, una tengan razón y adviertan un comportamiento que pueda ser corregido", ha expuesto.

Santi Alverú considera que como no se ha elegido la batalla bien y en las redes se lucha "con la misma intensidad ante problemas que quizá no lo merecen", "los que tienen exposición no saben diferenciar y prefieren eliminarlas todas".

"Entonces las redes ya no son fáciles de interpretar. Esos dos mundos son interesantísimos porque siempre se repiten: amor por la calle, desdén por las redes sociales. Y al final este tío de la calle no te quiere tanto y el de internet no te odia tanto", ha sentenciado.