Preguntan a Alba Carrillo por sus manifestaciones políticas y ella no se corta lo más mínimo

La modelo y televisiva Alba Carrillo ha vuelto a hablar de política en una entrevista que ha publicado este viernes el diario El Mundo. En un completo repaso de su vida profesional, sentimental, la que fuera una de las colaboradoras más famosas de Telecinco también ha sido preguntado por sus recientes opiniones políticas.

"Sí. soy muy roja", reconoció recientemente en un podcast Carrillo, antes de cargar contra la ultraderecha: "Voto a lo menos malo. Lo que sí creo es que ni un paso atrás en el tema de los derechos, la ultraderecha me asusta muchísimo, no me gustan los toros, soy animalista, quiero que se respete a los animales, cada vez que puedo lo digo".

En la entrevista con El Mundo, cuando le han dicho que cada vez se ha posicionado más abiertamente a la izquierda, hasta se ha sorprendido de que el periódico la haya elegido para ser contraportada: "Es un superhonor que me hayas elegido. Es muy subversivo, es como lo de Letizia en la Casa Real. Todos los rojos te lo agradecemos".

Cuestionada por este hecho de empezar a hablar de política a pesar de moverse en el mundo del corazón, ella ha sido clara: "Voy levantando la voz por mi propia experiencia, por cómo veo crecer algunos movimientos peligrosos y porque los derechos humanos no se negocian. No necesito ser un animal para defender los animales, no necesito ser homosexual para defender a los gays, no necesito ser inmigrante para defender a los inmigrantes".

"Defiendo el mundo en el que quiero que crezca y viva mi hijo. Un mundo de libertad en el que, mañana, sea lo que quiera ser y no tenga miedo a expresarlo con naturalidad, un mundo en el que las mujeres vivamos en igualdad y cobremos lo mismo... Mil cosas. Por eso he decidido posicionarme abiertamente", ha sentenciado.

Además, durante la entrevista también ha comentado que ella procede de una familia trabajadora que ha tenido "una serie de enfrentamientos con socios muy de derechas que han arramblado con todo".

Ahí es cuando ha aprovechado para mandar un recado a su exmarido, el extenista Feliciano López: "En el plano personal, tú me dirás... Mi ex marido no para de hablar de política muy, muy, muy a la derecha y no es alguien a quien convenga hacer caso. Cuanto más me relaciono con un tipo de personas que, casualmente, tienen la misma ideología, más quiero irme al otro lado".