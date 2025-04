Una catalana pide una cerveza sin gluten marca española en EE.UU. y al saber el precio se lleva las manos a la cabeza: “Es la cerveza más cara de mi vida”

Sentirte como en casa fuera de tu hogar es un privilegio con el que en rara ocasión se pueden encontrar las personas que emigran de su país. Así se sentía Mariona Feloni al entrar en un local en Atlanta -llamado Barcelona Wine Bar- y toparse con su cerveza sin gluten favorita. "Si en Estados Unidos es difícil encontrar Estrella Damm, Daura es prácticamente imposible", explica en su perfil de Tik Tok.

Sin embargo, la mayor de las sorpresas fue cuando descubrió el precio que escondía esta vuelta a casa espontánea. "Es la cerveza más cara que me he tomado en mi vida en Estados Unidos, en España y en el mundo entero", resalta. La situación de Mariona es como la de tantos otros que no pueden abusar del gluten, pero desde que se fue de España resulta una travesía encontrar una cerveza del estilo.

La cerveza Daura, elaborada por Estrella Damm, es conocida principalmente en Cataluña. "Muchísima gente que no puede tomar gluten la consume y la gente que sí, también, porque está buenísima", explica Mariona en la terraza del local. Lo inédito fueron los 8,50 dólares que le cobraron por el botellín, algo que en ningún establecimiento español se puede encontrar.

"En el súper cuesta 70 céntimos y en pubs o discotecas no sube de los dos o tres euros", comenta. Desde su llegada a Atlanta, Mariona anda en busca de una cerveza sin gluten que pueda ingerir. "¿Alguien sabe dónde puedo encontrar Daura en Estados Unidos? Por ahora sólo conozco esta y sólo la venden en un restaurante", explica a sus seguidores.

Pese al desorbitado precio, Mariona recomienda en su Tik Tok que, en caso de visitar Atlanta, se acerquen al Barcelona Wine Club. Aunque la comida sea "un sin más", la cerveza "merece la pena". Mientras tanto, ella seguirá en plena busca y captura de alguna cerveza sin gluten asequible en las tierras americanas, todo un reto para los españoles que buscan encontrar una bebida que les haga sentir como en casa.

En los comentarios de la red social, las experiencias de los seguidores se suceden en busca de recomendaciones o desahogos. "En Arkansas son 9 dólares las 6 botellas" o "en los estadios pueden llegar a valer hasta 22 dólares" señalan los usuarios que reconocen que la búsqueda de una cerveza sin gluten asequible podría llegar a convertirse en el nuevo sueño americano.