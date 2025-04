La Policía Nacional lanza un preocupante aviso sobre los típicos mensajes de "no soy un robot"

Todo aquel que utilice internet estará acostumbrado a un mensaje que aparece a menudo en muchas web: "No soy un robot". Lo que hay que hacer en esos casos es muy sencillo: pinchar el cuadradito que hay al lado para indicar que eres una persona.

Pero ahora la Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de sus redes sociales para que todos los usuarios verifiquen que esa acción la llevan a cabo en una web segura porque, de lo contrario, pueden tener un disgusto.

"Es verdad, no eres un robot, por eso no clickes en modo automático. Pon atención, porque estos mensajes, llamados captcha, no siempre garantizan te seguridad. Esto sucede cuando te encuentras un captcha falso navegando por webs sospechosas o haces click en un enlace malicioso", alerta una agente.

"Estos mensajes parecen reales, pero no lo son. Al pulsar el botón, y sin darte cuenta, el sitio copia un código malicioso. En otros casos aparece un mensaje en el que te informan de que para completar la verificación has de seguir unas instrucciones con las que llegarás a instalar un malware en tu dispositivo con el que pueden llegar a robar tus contraseñas y datos bancarios", explica.

La Policía apunta algunos detalles para diferenciar un captcha legítimo de uno falso: "Desconfía de webs que te muestran un captcha cuando no hay motivo o sitios en los que normalmente no aparecen y muy importante: si te piden que copies y pegues un código que salten todas las alarmas. Estás ante un captcha falso".