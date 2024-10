Preguntan a Emilio Aragón si reconoce a España "como está ahora" y suelta unas frases para enmarcar

Emilio Aragón, que acaba de publicar el libro Telmo Lobo. El misterio del capitán, ha dejado una potente reflexión cuando le han preguntado si reconoce a España tal y "como está ahora".

En una entrevista en El Mundo, el escritor y actor empieza admitiendo que "vivimos tiempos complicados" y subraya que "el hambre sigue existiendo y es terrible".

"Eso, lo humanitario, es lo que me preocupa", insiste antes de avisar de que "ahora en España todo se ha politizado y a mí la política me interesa lo justo".

"Trato de estar al día, pero no quiero que me intoxique mucho todo este enfado generalizado que emana de la política. Sé que si me dejo arrastrar por eso, voy a terminar enfadado y lo evito", asegura.

Ante esa respuesta, el periodista le hace ver que está llegando una ola antiinmigratoria. Y ahí Emilio Aragón es implacable: "Eso sí me preocupa. Yo he sido inmigrante media vida, también en España. Mi familia vivió en distintos países, nos han acogido en todos maravillosamente bien y yo me he integrado en esas comunidades, que es un tema también muy importante. Y ya está, debería ser así de sencillo".

"Tú y yo somos hermanos, se acabó, no hay nada más que decir. Que sigamos con este problema del origen y del color de la piel en 2024 es una locura. ¿En serio? ¿A estas alturas? Este mundo sería otro mundo si lo miráramos con otros ojos", se lamenta antes de recalcar que "lo importante que es la mirada que tú tengas".

"Si tu mirada es ácida desde que te levantas, toda tu vida va a ser así y vas a transmitirlo a tu alrededor, pero cada día es distinto y te ofrece cosas interesantes. Trata de buscarlas. La vida puede ser mejor, es mejor", asegura.