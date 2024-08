Preguntan a Jaime Cantizano sobre si tiene conciencia de clase y él es honesto en su respuesta

El presentador radiofónico Jaime Cantizano ha hablado en una entrevista concedida al diario El Mundo sobre política, así como ha contestado a una pregunta sobre si él tiene conciencia de clase por sus orígenes y por los trabajos de sus padres.

"He leído que tu padre era cartero y tu madre ama de casa. ¿Tienes conciencia de clase?", ha sido preguntado. Cantizano ha sido sincero: "Sí, trabajaba en Caja Postal y mi madre era ama de casa. Iba para profesora hasta que se casó. Yo he sido un afortunado. Me considero bien pagado, pero siempre hay una vocecita ahí, incluso cuando estás en el mejor hotel del mundo haciendo un viaje maravilloso".

En esas situaciones ha reconocido que esa voz interior le recuerda que no siempre ha sido así. "Y yo creo que eso está bien. Aunque te tengo que confesar que en este momento de mi vida y después de lo que he trabajado no tengo preocupaciones económica", ha añadido.

El conductor de Onda Cero también ha sido preguntado por si el público debe conocer a qué partido votan los presentadores de radio y televisión y él ha sido sincero sobre lo que se vive hoy en día.

"Da igual porque con un análisis unos te sitúan en un lugar y otros en el contrario. A mí me han situado en la izquierda, en el centro, y en la derecha. Hay ideas preconcebidas y quien te quiere poner la etiqueta lo va a hacer igualmente", ha reconocido.

Cantizano ha asegurado que "hoy en día es muy difícil razonar e intentar hacer comprender que un día puedo criticar y analizar un determinado comportamiento de este Gobierno y al día siguiente puedo estar de acuerdo con alguna de las decisiones que ha tomado". "Es imposible", ha llegado a decir.

El presentador de Onda Cero ha rematado diciendo que todo el mundo "quiere que estés permanentemente con la bandera levantada y no entienden que no te aferres a una". "Te obligan. Te empujan permanentemente a estar posicionado y hay veces que uno no llega a tener opinión sobre determinadas cuestiones o no tiene la suficiente información para emitir un juicio", ha concluido.