Preguntan a Jorge Sanz por lo que dijo Coronado sobre Vox en los Goya y deja esta sentencia

El actor Jorge Sanz ha lanzado una reflexión después de que durante una entrevista le hayan preguntado por las declaraciones que José Coronado hizo sobre la presencia de políticos de Vox por primera vez en una gala de Los Goya.

"¿Va con retranca la pregunta o qué?", dijo Coronado antes de añadir: "No lo sé. Es que yo soy cómico. Yo de estas cosas no me entero. Veo telediarios y esas cosas pero ya los que vienen aquí o no... me da exactamente igual"

"El mundo del cine parece que está un poco encapsulado, ¿no? Cuando el otro día preguntaban a Coronado qué le parecía que haya venido Vox a la gala de los Goya y decía... 'Pues no sé por qué me haces la pregunta'. No sé tú cómo vives todo esto dentro de...", le han planteado a Jorge Sanz en una entrevista en la Cope.

"Me parece fantástico que vayan a las salas de cine, que vaya todo el mundo a las salas de cine. Ojo, te hace pensar. Yo es que creo que, con educación y buenas maneras, se debe y se puede hablar de todo", ha reflexionado.

Y ha seguido: "Es más, es algo que se ha perdido en este país. Yo tengo la sensación de que antes... yo me he criado en un tipo de prensa en el que había unas mesas de debate a las que iba Ferrán Gómez o estaba Balbín... había de todos los colores, se hablaba, se discutía y no había ningún problema".

"Ahora tengo la sensación de que esa vida social que había antes en los programas, en los medios de comunicación, en la que había músicos, escritores, políticos... gente que daba gusto escucharla, de repente han desaparecido y ahora la vida social de este país son los políticos", ha lamentado.

Y ha rematado: "Qué ha hecho un político, qué ha hecho el otro, qué ha hecho el de más allá. Y solo se habla de política".