Preguntan a Juanma Castaño si el jurado de 'MasterChef' es muy exigente y es de lo más clarividente con su respuesta

El periodista Juanma Castaño ha sido entrevistado en el canal de Twitch de su compañero del Partidazo de la Cope Siro López y ha sido de lo más clarividente al ser preguntado sobre si el jurado de MasterChef es muy exigente.

"Yo me he convertido en un gran amo de casa. Empecé a cocinar y justo me escriben de MasterChef. Hice una prueba, creo que una tarta de queso. Les gustó la tarta, pero ahí me cogieron porque se descojonaron con la grabación", ha detallado el ganador de MasterChef Celebrity 6.

Juanma Castaño ha contado que le pidió a Macarena Rey, productora del talent culinario, que "solo os pido una cosa, no me echéis el primero". "Somos 12. Si salgo el primero, me van a machacar. Pensaba en mi futuro", ha razonado.

"Empecé las grabaciones y estuve tres meses y pico. Fue una cosa que te cambia, porque llegas a un público que no escucha los deportes. He llegado a otro perfil. Vienes conmigo a comprar al supermercado y genero pasiones", ha señalado.

Juanma Castaño ha contado que MasterChef es un programa "de perdedores". "Cuando la cagas y te echa la bronca Jordi, Samantha o Pepe, pues estás allí y dices que sí, 'Pepe, cómetelo que para eso te pagan'. La gente valora nuestro lado de perdedor que de vendedor. En MasterChef pierdes más que ganas, porque están continuamente dándote palos todo el rato", ha expuesto.

En ese momento, Siro López le ha preguntado si es verdad que el jurado del programa es muy exigente y el presentador de la Cope ha sido rotundo. "Yo he tenido mucha suerte. Exigente es que la grabación es muy dura. Son tres días a la semana de ocho horas de grabación diaria. Es duro. Yo he tenido suerte, porque me facilitaron mucho las cosas y la relación con el equipo fue fantástica", ha contado.

"Delante de mí tampoco vi nada que dijeras que se están portando mal con esto. Yo hice 12 semanas y el trato fue muy bueno de todo el mundo", ha sentenciado Juanma Castaño.