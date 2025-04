La despiden de su trabajo y esta es su nueva filosofía

La usuaria de TikTok @susiando ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando cuál es su nueva filosofía a partir de ahora después de que la hayan despedido de su trabajo.

"Ayer me echaron de mi trabajo por falta de recursos y, aunque ha sido un golpe muy duro, tengo que tomármelo con filosofía positiva", ha reflexionando la creadora de contenido.

"En mi anterior trabajo estuve en una agencia de publicidad donde trabajé con un cliente de empleabilidad y aprendí un montón sobre cómo buscar trabajo de forma estratégica, desde cómo aplicar mejor hasta cómo contactar con reclutadores o destacar en LinkedIn", ha explicado la usuaria.

"Y ahora me toca aplicar todo eso a mí. ¡Hoy es oficialmente mi primer día en paro! Pero también es el primero de este nuevo proceso. No sé cuánto tiempo me llevará en contra el trabajo, pero voy a documentarlo todo", ha comentado la mujer.