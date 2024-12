Preguntan a Lola Herrera si es cierto que los años nos vuelven a todos de derechas: ojo a la réplica

La actriz Lola Herrera ha dado una respuesta que todavía resuena cuando le han preguntado su opinión sobre ese dicho de que "la vida aburguesa" y que "los años nos vuelven a todos de derechas".

Ha ocurrido durante una entrevista en El Español, en la que Herrera ha respondido: "Ay, yo eso no lo puedo entender. A no ser que sea por un trastorno (ríe)".

"Hay gente que ha sido de derechas su vida entera, pero lo otro… lo otro no. Aunque ya vemos clarísimamente por dónde va el mundo y por dónde va Europa. Hay una tendencia clarísima y para mí, inexplicable", se lamenta.

En ese momento, el periodista subraya que ella se ha mantenido siempre "de izquierdas y feminista": "Por supuesto. Soy de izquierdas y como mujer, más todavía. No entiendo que una mujer pueda ser de derechas con todas las prohibiciones que nos han venido por ese lado, por la extrema derecha y la derecha", afirma.

La actriz ya dio mucho de qué hablar hace unos meses, cuando se pronunció en El Intermedio sobre la memoria democrática.

"Yo cada vez que oigo decir: 'No, eso pasó hace no sé cuántos años, no vamos a volver atrás'. ¡Tantas veces como sean necesarias! Si hay que volver atrás para recordar y testimoniar cualquier cosa, creo que es absolutamente imprescindible. Es una limpieza que deja las cosas en su sitio", dijo.

"Hemos hecho un camino terrible. A mí todavía me tocó. En el 67 nos separamos mi marido y yo y yo pasé a ser un mueble: no podía firmar unas notas de unos hijos, no podía meterlos en la seguridad social, no podía comprar, no vender, ni alquilar... nada. Es que no éramos nada", recordó.