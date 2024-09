Preguntan a Malena Alterio qué gente sobra: ella duda de si decirlo y da este conocido nombre

La actriz Malena Alterio ha dado un conocido nombre propio, tras dudar unos instantes, cuando le han preguntado qué tipo de gente sobra, para ella, en el mundo.

Ha ocurrido durante una entrevista en A las bravas, el programa que Raúl Pérez presenta en la Cadena Ser. "El apocalipsis no es más que una forma de terminar con aquella gente que ves y piensas, a mí me pasa: sobra gente en el mundo", ha dicho el humorista.

"Sí, sobra mucha gente", ha certificado Alterio. "Sé sincera, ¿qué tipo de gente sobraría para ti? ¿Coaches, criptobros, nazis?", ha preguntado Pérez.

La actriz ha señalado: "Todos estos sobran bastante, pero yo... mira me voy a mojar. Pero es que hay uno que me está sobrando mucho. ¡Ay! No sé si meterme".

"Si creo que es el que estás pensando, a lo mejor yo te secundo", le ha hecho saber Pérez antes de que Alterio arrancase y citase a Javier Milei: "Bueno, mira.. que sobren... que se aparten un poquito. El nuevo presidente que está en mi tierra querida, en la Argentina, creo que está un poco... A ese lo apartaba".

"No comulgo y creo que es un poco desastre la línea de pensamiento. De repente derogar ciertas leyes que ya están instauradas o poner en cuestión ciertas cosas que estaban juzgadas como el tema de la dictadura y cosas que me tocan bastante el corazón y que yo he vivido de primera mano y que de repente ande cuestionando este tipo de cosas me hiere, me indigna", se ha lamentado.

"No entiendo el funcionamiento de su cabeza y lo que menos entiendo es cómo es posible que haya salido electo, porque esto es incuestionable. Esto también hay que replanteárselo", ha subrayado.