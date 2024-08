Preguntan al milmillonario José Elías si se iría a Andorra por los impuestos y lo que dice trae cola

El milmillonario José Elías, dueño de empresas como La Sirena y Audax, está dando mucho de qué hablar con su reflexión después de que le preguntasen si se marcharía de su ciudad para pagar menos impuestos.

"Me preguntaron si me mudaría de Badalona para pagar menos impuestos. Mi respuesta es 'no'. Yo creo en los impuestos", asegura en su cuenta de la red social X, donde dice que, en su opinión, hay que pagar las tasas "para garantizar que tu hijo tenga educación, y el hijo del que no puede pagarla tenga educación, el que tenga dinero pueda a ir a un hospital a curarse y el que no lo tenga también".

Dicho eso, subraya que también cree que "los impuestos se tienen que gastar de una forma eficiente". Y lamenta que no es así porque "las listas de espera de la seguridad social son interminables" y " se invierten estos impuestos en gilip*lleces".

Por eso, Elías cree que "deberíamos ser más eficientes en esos ámbitos y aprender a destinar los impuestos a donde son necesarios".

"Sin embargo, esto no hace que quiera irme a Andorra o a cualquier otro sitio", dice antes de garantizar que seguirá viviendo en Badalona porque "es una ciudad maravillosa".

"Y seguiré pagando mis impuestos aquí. Esperando que algún día se usen mejor", afirma en un texto que ha provocado cientos y cientos de reacciones.