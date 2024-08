Preguntan a El Monaguillo que por qué cree que Pablo Motos es tan odiado en redes y su réplica es para verla

El Monaguillo, colaborador de El Hormiguero, ha ofrecido una larga entrevista en El Mundo en la que ha sido preguntado sobre qué piensa de que el presentador del programa de Antena 3, Pablo Motos, sea tan odiado en redes sociales.

"Las redes están llenas de haters a los que les gustaría ser como tú y, como no lo pueden ser, te odian. A mucha gente le gustaría ser como Pablo Motos, pero sin haber hecho todo el trabajo que ha hecho Pablo Motos y eso es muy complicado", ha asegurado.

El humorista ha defendido que hay "odiadores federados". Tras ello, se ha deshecho en halagos hacia el presentador de El Hormiguero. "Pablo es una estrella y alguien irrepetible, sin ánimo de pelotear, como lo han sido María Teresa Campos o Jesús Hermida...", ha señalado.

"Y hay gente que dice: 'Vamos a por ellos'. Pero si no le abres la puerta al hater tampoco pasa nada", ha justificado, después de explicar cómo es Motos en las distancias cortas.

"Para mí es un grandísimo amigo y un grandísimo compañero. La verdad es que lo quiero muchísimo. ¿Quién no va a ser exigente a ese nivel? Si no eres es muy exigente, tú no haces historia de la televisión durante 18 años. Ha sabido sacar lo mejor de mí", ha razonado.

Al preguntarle sobre si cree que Moncloa busca acabar con el éxito de El Hormiguero con el fichaje de David Broncano, El Monaguillo ha asegurado que "esta pregunta habría que hacérsela a Pedro Sánchez".

"La verdad es que esto se me va de las manos en el sentido que es un poco como absurdo. Es absurdo luchar políticamente con programas de televisión", ha sentenciado el humorista.