Preguntan a Revilla si él nunca irá a 'La Revuelta' y habla así de la pugna entre Broncano y Pablo Motos

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha ofrecido una entrevista en El Periódico en la que ha hablado en unos términos rotundos sobre la pugna televisiva entre David Broncano y su amigo, Pablo Motos.

Al ser preguntado sobre si él no iría nunca a La Revuelta, el exmandatario cántabro ha sido muy sincero. "Es que va con mi manera de ser. Broncano es un tío muy listo, inteligente, y su programa me parece muy interesante, pero yo soy de fidelidades absolutas", ha reconocido.

"Desde los 18 años me he cortado el pelo con el mismo peluquero, hasta que murió hace dos años, siempre me tomo el café en el mismo sitio... Los dos primeros años no fui a El Hormiguero porque alguien me dijo que el programa no era para mí", ha revelado.

Revilla ha asegurado que todo cambió de golpe. "Hasta que un día me llamó Pablo personalmente y le dije que es que ni siquiera había visto el programa. Lo vi y pensé, ¿por qué no? Puse como condición que ni experimentos, ni hormigas, ni nada, que yo iba allí a una entrevista", ha contado.

Desde entonces, acumula 35 visitas al programa de Pablo Motos y ha asegurado que es "conocidísimo por El Hormiguero". "Hemos hecho grandes audiencias y no sería capaz de ir a otro programa que coincidiera a la misma hora, sabiendo que le estoy haciendo la competencia a Pablo", ha relatado.

"Es que me daría apuro. No me sale, no le haría esa trastada. No porque él me haya dicho nada, sino porque sé que no le gustaría. Yo a él le tengo, además, como de casa. Los cumpleaños de los últimos tres años los celebro en el programa y después nos vamos a cenar juntos", ha explicado.

Revilla ha explicado que en el programa de Pablo Motos "me han dejado hacer lo que me ha dado la gana, poner mis condiciones, me han permitido hacer publicidad de un proyecto que tengo en África, Babies Uganda, donde estamos haciendo una escuela y un hospital".

"Ahora volveré en enero, en mi cumpleaños, para subastar una hormiga gigante firmada por los famosos que han visitado el programa. Espero sacar bastante dinero para el hospital", ha confesado.