Preguntan a la tiktoker Roro por el feminismo y su respuesta no deja a nadie indiferente

La tiktoker Roro Bueno (@roro.bueno), conocida por las enormemente elaboradas y largas recetas que le hace a su novio Pablo y quien ha sido señalada como sumisa y 'tradwife' por ello, ha dado su opinión sobre el feminismo en un podcast.

"Yo siempre me he considerado feminista si por feminista se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres", ha asegurado la influencer en el podcast del creador de contenido Sr. Wolf, un contenido que ha recogido el tuitero @DextraG07.

Además, durante la entrevista, ha aseverado con contundencia que ella no se considera una mujer sumisa, algo que ya dejó claro en la entrevista con el HuffPost donde aseguraba que ella "no estaba para servir a Pablo".

"Yo obviamente no estoy ahí para servir a Pablo, si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y bromeo mucho con que Pablo me pide cosas para tener la excusa de cocinarlas y que luego las disfrutemos los dos", aclaraba la tiktoker en la entrevista.

Tras ser preguntada por el entrevistador sobre si le dicen cosas por la calle, en su vida cotidiana, la creadora de contenido ha hecho unas confesiones muy impactantes: "Sí, me gritan: "Esclava, no te queremos aquí". Me dicen que Pablo solo me pide cosas para comer para que le deje en paz durante una horas...".