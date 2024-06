Qué hay detrás de Roro Bueno: la tiktoker del momento cuenta su realidad y responde a las críticas

Rocío López Bueno, más conocida como Roro Bueno (@roro.bueno), es una tiktoker de 22 años que ha saltado a la fama hace tan solo un mes por las increíblemente elaboradas y largas recetas que le hace a su novio Pablo.

En concreto, la creadora de contenido es un fiel reflejo de la cultura "Hazlo tú misma", y destaca no sólo por cocinar, sino por elaborarlo todo sola, comprando únicamente lo más indispensable.

Algo que podemos ver en uno de sus últimos vídeos, donde deja la cocina por la moda, diseñándose y confeccionándose en un solo día un vestido a medida para acudir a una cita con su novio Pablo, al que menciona en todos los vídeos.

Además, la tiktoker inicia sus vídeos con frases como "y como no sabía que ponerme, decidí hacerme un vestido en un momento" o "hoy no quería complicarme en la cocina", haciendo que parezcan fáciles y rápidas tareas que al más común de los mortales le parecen asombrosas.

Este curioso contenido, unido a su dulce voz y a la manera tan característica de introducir sus vídeos, ha hecho que rápidamente tanto ella como su novio Pablo se conviertan en el meme del momento, consiguiendo atraer un aluvión de comentarios divertidos en sus vídeos, a los que se han sumado figuras tan conocidas como el streamer Ibai Llanos.

Pero, ¿quién es realmente Roro Bueno? Han sido muchos los que en los últimos días la han calificado de sumisa, reaccionaria o de promover el fenómeno 'TradWife', pero todas estas acusaciones están muy lejos de la realidad, según ha contado Roro al HuffPost.

"Yo obviamente no estoy ahí para servir a Pablo, si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y bromeo mucho con que Pablo me pide cosas para tener la excusa de cocinarlas y que luego las disfrutemos los dos", ha señalado la influencer.

"Yo digo 'a Pablo le apetecía', pero la realidad es que a mí me gusta más dar que a él pedir, y muchas veces lo que pasa es que a mí me apetecía hacérselo a Pablo, y él solo tiene que decir que sí", ha matizado.

En este sentido, ha subrayado que le parece "muy raro" que la tilden de sumisa o de querer ser ama de casa cuando en "ningún momento" ha dicho cómo se posiciona en ningún sentido, aunque ha asegurado que no se lo toma a pecho porque no la conocen.

"Me hace gracia lo de ama de casa porque no vivimos juntos, yo no tengo hijos y limpiar, no limpio. Limpia Pablo porque es lo que se le da bien a él y a mí se me da bien la cocina", ha esclarecido la creadora de contenido.

Todo comenzó con una idea de Pablo

Asimismo, ha relatado que ella lleva cocinando desde los 11 años, cuando se "independizó culinariamente de sus padres", aunque no ha sido hasta hace un mes, al acabar la carrera de Traducción, cuando se puso a grabar vídeos de recetas, algo que le aconsejó Pablo.

"Yo hasta hace nada solo subía vídeos del gimnasio, porque me encanta ir todos los días y quería que las marcas me regalasen ropa, pero no funcionaba mucho. Y un día Pablo me dijo: ¿por qué no subes videos de cocina? Así con las cosas que tú haces que tardas tanto", ha revelado Roro.

Una propuesta que decidió probar, aunque sin estar muy convencida, ya que no entendía por qué a la gente le iban a interesar sus vídeos cocinando. "Y, de repente, me levanto al día siguiente y veo que el primer vídeo llega a 35 millones de visualizaciones, cuando mi media era de 2.000. Es todo una locura", ha proseguido.

¿De dónde saca el tiempo?

En cuanto a la organización del tiempo, ha comentado que este tipo de recetas solo las hacía los findes de semana mientras estudiaba y que ahora, que acaba de terminar la carrera y está desempleada, es cuando las ha empezado a hacer más seguido.

"Las recetas llevan tiempo, pero a mí es que me gusta cocinar, entonces no me importa invertir tiempo en ello. Luego está mi novio, que no sabe cocinar y que lo ve como una tarea, pero yo lo veo como un hobby", ha explicado la tiktoker.

En cuanto a la receta que más tiempo le ha llevado, Roro ha confesado que, por el momento, ha sido la lasaña de rabo de toro, con la que estuvo más de un día. "Es que el rabo de toro tarda como siete horas en hacerse, luego estuve dos horas para hacer la pasta, después una hora de horno y, al final, deshilachar el rabo, que es lo peor y son como tres horas más. Estaba muy buena, eso sí", ha señalado.

En este sentido, ha señalado que ella es un chica muy tenaz y que le pone "mucho empeño a las cosas", aunque ha puntualizado que ahora, al ver cuál es el tirón de sus vídeos, si puede hacer una receta en 10 horas, pues intenta hacerla en 20, para ver si así hay más comentarios.

"Me gusta mucho hacer las cosas yo misma. Veo un montón de vídeos en los que la gente se hace, por ejemplo, su propia ropa y digo: pues venga yo también. Y muchas veces lo hago a tope durante una semana y luego lo dejo. Entonces voy haciendo cosas un poco dispares. No sé hacer nada exactamente 100% bien, pero sé hacer un poco de todo", ha comentado entre risas.

Respecto a cómo le están sentando todas estas bromas y críticas a Pablo, Roro ha señalado que "Pablo es muy tímido y es verdad que le molesta un poco lo de que no hace nada, pero se lo está tomando todo con humor y presume mucho de mí".

Por su parte, ella ha admitido que está "buscando maneras de subir vídeos y que la gente vea que hace algo, pero sin meterle una cámara así en la cabeza", y ha revelado que Pablo un día tiene pensado cocinarle de sorpresa, pero que le ha dicho que no le puede contar nada más.

Finalmente, ha comentado que este éxito le ha venido "muy de sopetón" y ahora mismo todavía está descubriendo qué es lo que quiere hacer: "No me quiero enfocar demasiado en la cocina porque siento que sé hacer muchas más cosas que solamente cocinar".

"Estoy un poco explorando a ver qué puedo hacer, sobre todo me interesan la moda, la cocina y la música, porque también canto", ha afirmado, y ha acabado contando que su próximo proyecto, que es el regalo de cumpleaños de Pablo, tiene que ver con el mundo de las manualidades: "Yo creo que va a sorprender, llevo más de un mes preparándolo".