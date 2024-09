Preguntan a una uruguaya qué es lo más raro que le han dicho en España: para llevarse las manos a la cabeza

La popular creadora de contenido Emiliana Aragaveytia Ascheri, conocida en TikTok como @emi_grando, ha salido a la calle y ha preguntado a Marcelona, una uruguaya que lleva más de 25 años viviendo en España, qué es lo más raro, o lo más "random" que le han dicho en el país.

Su respuesta se ha trasladado al médico de urgencias y tiene mucha tela. Un día, cuando ya no podía soportar más un dolor de cabeza, acudió al médico y esperando, le dijeron "es que vosotros venís de fuera con enfermedades raras".

"Esa vez me cayó bastante mal y me fui a mi casa", ha revelado la mujer, sin ni siquiera entrar el médico por el feo comentario de aquella persona que también esperaba allí. Al cabo de dos días, el dolor en su cabeza seguía siendo el principal de sus males y volvió a urgencias: "La señora de admisión me dijo '¿Por un simple dolor de cabeza?'".

Tal y como ha contado, estuvo a punto de marcharse nuevamente del médico, pero terminó quedándose. Por suerte, le atendieron y le detectaron una meningitis bacteriana. "No recordaba ni quién era la de admisión, pero fui directamente a decir que tengan en cuenta que un dolor de cabeza puede ser una meningitis", ha rematado Marcela.

El vídeo ha alcanzado más de 37.300 visualizaciones y 2.700 'me gusta', destacando sobre todo los comentarios en los que muchos usuarios admiran que, a pesar de haber pasado 25 años en España, todavía "no ha perdido el acento".