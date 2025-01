Preguntan a Christian Gálvez si él es facha tras lo que dijo de Ayuso: su respuesta es para verla

El presentador Christian Gálvez se ha pronunciado sobre la polémica que se generó hace unas semanas, después de que afirmase en una entrevista en El Español: "Estoy de acuerdo con Ayuso: se quieren cargar la Navidad. Pero no lo van a conseguir, porque es indestructible".

Ahora, en el podcast Vaya Vaina, Gálvez ha asegurado: "Yo no he apoyado a nadie. Publico una novela sobre Jesús de Nazaret y yo no he apoyado a nadie, he dicho que estoy de acuerdo con una declaración. Ya está. Y ya se te tilda de una ideología. Ya eres facha. ¡No!".

En ese punto, los presentadores le han preguntado directamente: "¿Tú facha no eres?". Y él ha reaccionado: "No, bueno es que... lo de facha va a llegar un momento en que dices no me gusta este agua y ya eres un facha... No sé, estamos desvirtuando todo un poco".

"A mí, que me gusta jugar con las palabras, llamemos a las cosas por su nombre. El hecho de decir estoy de acuerdo con ese titular... nadie me preguntó por qué estaba de acuerdo con ese titular. Era: se quieren cargar el concepto Navidad. Y yo dije: estoy de acuerdo con eso, con lo que se ha dicho", ha explicado.

"Pero yo no he dicho: estoy de acuerdo con una política, con una idea política, con un partido político. Que puedo estar o no, pero es que nunca me he posicionado absolutamente con nada. Te puedo decir que estoy de acuerdo con otra declaración que haya hecho otro de otro partido. Es que puedo estar de acuerdo y no estar de acuerdo totalmente ni votar o sí", ha insistido.

"Por estar de acuerdo con una declaración no te tienen que poner una medalla ni colocar en un sitio. ¿Se intenta politizar o economizar el concepto Navidad? Hay gente que sí. No digo que haya una conspiración global. Pero yo felices fiestas lo digo en septiembre en Móstoles. Y en Navidad digo Feliz Navidad porque se celebra la natividad. Y la Navidad no es multicultural, es cristiana. Es Navidad tío, pues feliz navidad y ya está", ha aseverado.