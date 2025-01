Preguntan a una señora de 105 años si España estaba bien con Franco: su réplica es tan breve como rotunda

La figura del dictador Francisco Franco está muy presente en los últimos días, precisamente en este año en que se cumplen 50 años de su muerte, una fecha que el Gobierno ha aprovechado para celebrar actos de conmemoración de la llegada de la democracia.

En ese contexto, un vídeo del usuario de TikTok @redclipstv está teniendo gran repercusión en esa red social. En las imágenes, una mujer de 105 recuerda cómo era la España de los tiempos de Franco.

"En la época que estuvo Franco, ¿estaba bien España o estaba mal? ¿Iba mejor?", quiere saber el usuario. La señora es clara: "¿Con Franco? No iba bien. Con Franco no iba bien. Franco nos traía amarrados".

"¿En qué se diferenciaba cuando estaba Franco de cuando no estaba?", pregunta el joven. "¡Bueno! Se diferencia mucho. Recuerdo poco. Pero cuando se fue nos pusimos mejor en todas las cosas. Porque Franco nos traía de cabeza", insiste antes de subrayar: "Yo de política no entiendo, no he entendido nunca".

En las reacciones, una persona señala: "No se podía vivir bien, porque no había derecho a la opinión, ni a ningún tipo de libertad (sobre todo para las mujeres), ni a ser diferente en casi ningún aspecto".

Otra afirma: "La abuela de mi marido decía que hasta la cáscara de plátano comían porque no había comida, andaba con miedo porque estaba un celador y a las 22 no tenía que haber ruido...".

Aunque también hay quien va en otra línea: "Mis abuelos dicen exactamente lo contrario".