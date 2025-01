Prueba la comida de un vuelo a República Dominicana y su cara lo dice todo: cientos de comentarios

El creador de contenido Erlantz (@itserla7) ha tomado un vuelo a República Dominicana, que ha durado un total de nueve horas, y no ha podido evitar publicar un vídeo acerca de la comida que le han dado, pues no ha sido de su agrado y ha enseñado la razón. Además, se deja claro en el vídeo de que se queja de la comida y no señala en ningún momento que la crítica vaya hacia el país.

"He pagado 400 euros por este vuelo y la comida es horrible. Estoy en el vuelo hacia República Dominicana y este es el espacio que tengo", ha explicado y enseñado en primicia en el vídeo, que ha acumulado 130.000 visualizaciones y 11.500 'me gusta'.

Tras dos horas de vuelo les trajeron pasta con tomate y un zumo de piña. "No me entraba mucho por los ojos, pero había que probarla", ha explicado, añadiendo que le acompañó un joven dominicano "majísimo". Según ha contado, el plato estaba "malísimo" y no tenía nada de sabor.

"También nos dieron un mini bizcocho, un trozo de pan reseco y un turrón enano, pero lo peor viene ahora...", ha relatado el joven. Tras seis horas "muertos de hambre" les trajeron un bocadillo que, según lo probó, dijo que era "lo más seco que he probado en mi vida, parecía que te succionaba la saliva".

Los comentarios se han ido multiplicando hasta ser cientos de opiniones de todo tipo: "400 euros por un vuelo a República Dominicana ha sido un regalo".