Prueba empanadas argentinas hechas en España y no se piensa dos veces dejar su crítica

La creadora de contenido argentina Lola Cabeller (@lolacabeller) ha probado por primera vez empanadas argentinas hechas en España y su primera reacción ha sido un poema al ver el precio.

"Yo creo que va a ser medio una estafa, sinceramente, pero bueno, las voy a probar", ha expresado antes de llegar al local donde las vendían. Lo primero que le ha sorprendido es el precio: "¿Cómo que una me sale cuatro euros?".

Pidió exactamente una empanada de ternera suave, aunque tenían disponibles muchas más opciones. Al primer bocado su gesto no ha sido precisamente para indicar su agrado. "Obviamente, le falta sal", ha razonado, para después coger un bote y empezar a echarle en gran cantidad.

"La masa es muy gruesa, está literalmente tiesa, el relleno no es feo, carne con huevo, salsita, está bien dentro de todo, pero sí que es verdad que la masa no me gustó y le falta mucha sal", ha analizado.

El vídeo ha alcanzado más de 50.000 visualizaciones y 1.300 'me gusta'. Sobre todo han destacado los comentarios, en las que ha habido cierto debate sobre dónde encontrar empanadas argentinas fieles a su origen.