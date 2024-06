Prueba el matcha por primera vez y su reacción da la vuelta a España

No han pasado ni 24 horas y el vídeo de @mifamiliamolonaa supera el medio millón de visitas y los 20.000 'me gusta' en TikTok, con cientos y cientos de comentarios, y no es para menos.

Son sólo 18 segundos pero son suficientes para que la gente se haya partido de risa con la reacción de un hombre al probar por primera vez el té matcha que tanto se ha puesto de moda ahora en países como España.

El matcha es un té verde japonés con un sabor muy peculiar que puede que no guste a muchos. "Esto parece que está hecho con césped, chiquillo. Un colacao normal de toda la vida dios, hijo. Qué asco", ha dicho este hombre tras pegarle un sorbo a la taza que tenía delante.

En los comentarios, muchos le han dado la razón con mensajes del tipo: sabe a espinacas, me sabe a pescado con césped, es como comer césped total y que sabe también a alfalfa.