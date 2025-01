Prueba por primera vez el '100 Montaditos' y saca una reseña en los primeros bocados

La creadora de contenido conocida en TikTok como @Foodish.bo, que cuenta con casi medio millón de visualizaciones en la red social, ha llegado desde Bolivia a España y ha hecho una "ruta de la tapa" y una de sus paradas ha sido la conocida franquicia '100 Montaditos'.

Tras pedir la bebida probó el acompañamiento, unas aceitunas aliñadas que no le convencieron: "No están muy buenas, la verdad. Está muy dura". De entre los montaditos que pidieron, el primero que probó fue uno de mermelada con queso camembert. "No prometo mucho, pero bueno", ha avisado antes de comenzar.

Sin embargo, no le ha disgustado del todo: "El queso está muy bueno, la verdad, porque he probado otros camemberts que son muy suaves, pero la mezcla de la mermelada con el queso me encanta".

El bocadillito de jamón con tomate y aceite también ha recibido su reseña: "El jamón está rico". También ha probado el mismo, pero sin aceite, y "sin más, no me lo pediría". Uno de los más pedidos, el de tortilla de patatas con alioli, le ha gustado la salsa, pero la tortilla, "un poco seca".

El último que ha probado es el de chistorra: "No está malo, pero me ha parecido muy 'X'". En general, al local le ha puesto un 7,5 sobre 10: "No es un lugar al que yo iría muy seguido". El vídeo ha acumulado, finalmente, miles de visitas y cientos de 'me gusta'.

Algunos de los comentarios le han recomendado que visite bares y no franquicias, ya que no pega tanto con una "ruta de la tapa". "Eso no son tapas de España", han respondido.