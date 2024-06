Quiere echarse sal en la comida, pero comete un fallo que casi la hace perder su graduado en química

La tuitera Química Indignada (@QIndignadaa) ha subido una publicación a su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, en la que ha contado una divertida confusión que ha sufrido con el bote de sal.

"Hola, soy una graduada en química que se ha pasado muuuuchos días sin entender por que aún echando sal mi comida no estaba salada...", ha escrito la creadora de contenido en su tuit, el cual lleva más de 25.000 reproducciones en menos de 24 horas.

Pero la razón que explica por qué todas las comidas le han estado pareciendo sosas a la tuitera ha sido rápidamente desvelado, ya que junto al texto la tuitera ha adjuntado una foto de un bote de bicarbonato sódico.

Así, la usuaria de la red social ha explicado que ha confundido el bote de bicarbonato sódico con el de sal y, además, ha tardado una semana en darse cuenta: "¡¡En mi defensa ponía sódico!! La sal es sódica también jajajaja", ha añadido.

En la sección de comentarios, los usuarios de X no han perdido la oportunidad para consolar en tono divertido a la tuitera: "No lo tenías cloro el tema"; "Míralo por el lado positivo, seguro que ardor de estómago tampoco has tenido"; "Eso sí, habrás tenido unas digestiones premium".

Incluso ha habido tuiteros que han empatizado con la química, contando historias similares: "Si te sirve de consuelo, la última vez que compré sal dije, con ese mismo bote: ¡Anda! Ya hay hasta sal de marca blanca oye".