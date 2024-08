Ramón Arcusa (Dúo Dinámico) habla así sobre Nacho Cano y trae mucha cola

El músico Ramón Arcusa, integrante del Dúo Dinámico, está provocando una multitud de reacciones por su mensaje de apoyo a Nacho Cano, después de que haya denunciado que la investigación a la que se enfrenta por supuesta contratación ilegal para su musical 'Malinche' en Madrid se debe a un "montaje de la banda de Sánchez, Maduro y Zapatero".

"Todo mi apoyo a Nacho Cano. La mafia de Sánchez y sus sicarios no podrá contigo", ha dejado constancia Arcusa, que ha respondido a algunos usuarios que le criticaban por defender a Nacho Cano y, en cambio, atacar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Dónde vas a comparar a Begoña con Nacho. No hay color. A mí Begoña no me importa, allá ella. Lo de Nacho es una persecución por su apoyo a Ayuso. Punto", ha sentenciado Arcusa.

"En su compañía artística trabajan más de 250 artistas y empleados. ¿Crees que por tres becarias Nacho Cano se iba a jugar su prestigio?", ha preguntado luego. Y ha añadido: "No ha habido mala fe porque no le hace falta. Se le puede acusar de algún fallo técnico-administrativo no delictivo porque no hay víctimas. No hay caso..".

En sus declaraciones, Cano ha asegurado: "Todo esto es un montaje de la banda de Sánchez o de la banda de Maduro o de la banda de Maduro y de Sánchez y de Zapatero para poner cortinas de humo de sus rollos y sus historias, que tienen dinero de Venezuela, que tienen dinero público. Ellos sí que mueven dinero público".