Ramón Espinar lanza este mensaje sin nombrar a Nadal, pero los fans del tenista saltan indignados

Ramón Espinar, exdiputado de Podemos, ha indignado a numerosos fans de Rafa Nadal por un mensaje que ha publicado y en el que no menciona al tenista. Sin embargo, muchos han interpretado sus palabras como un ataque hacia él.

Después de que Nadal anunciase que se retirará al final de esta temporada, Espinar aseguró que "el único deportista (masculino) español que en la historia del deporte ha dominado una disciplina de masas durante un lustro ha sido don Miguel Indurain Larraya entre 1991 y 1995".

"Lo hizo además con una actitud y una estética admirables. El más grande, Indurain. Dejad de joder", aseguró antes de añadir en otro mensaje: "Nadal es, con toda seguridad, el 2º".

La oleada de indignación que ha provocado ese mensaje ha sido tal que el propio Espinar ha publicado luego otros mensajes ahondando en la cuestión. "Dices que Indurain es el mejor deportista masculino español y Nadal el 2º y recibes: 'le odias porque eres rojo' o 'Indurain era un dopado".

"¿De verdad la gente cree que solo hay dopaje en el ciclismo? Está a tiro de Google ver que todo el deporte profesional siempre va al límite", ha subrayado antes de avisar: "Por otro lado, considerar a un tipo el 2º mejor por detrás de Indurain es considerarle un deportista inmenso".

"No entiendo el furor este de que todo el que no opine como tú tiene que ser antiespañol y un hijodeputa. No me quiero meter yo en líos hoy, pero si una de las cosas que le quedan claras a cualquiera que siguiera la Operación Puerto es que el ciclismo era un nido de dopados, la otra es que había bastantes más deportistas implicados. Y no solo de atletismo y natación", ha rematado.