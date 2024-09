Ramoncín habla sin paños calientes de la reacción más sonada de Javier Bardem en las últimas horas

El cantante Ramoncín ha expresado su opinión sobre una comentadísima escena que ha protagonizado el actor Javier Bardem, que abandonó contrariado un acto el pasado fin de semana al considerar que le habían hecho una encerrona.

El actor acudió a un acto en San Sebastián pensando que se trataba de un homenaje al fallecido director Bigas Luna y al llegar allí consideró que aquello era en realidad un acto publicitario de una marca de jamones.

"Los deseos de Bigas siempre son hermosos y por eso estoy aquí, pero esto no es lo que se nos había dicho", se quejó Bardem antes de dejar claro que, en su opinión, eso era "una encerrona" y apremiar a los organizadores para terminar con aquello cuanto antes.

"Esto no es una cosa nueva ni que ocurra muy poco. Esto pasa mucho. Te venden una historia, te acercas, y cuando llegas no tiene nada que ver con lo que es y sobre todo si te están utilizando para hacer un business", se ha quejado Ramoncín en Más Vale Tarde.

"Si tú quieres ir ahí y te pagan por hacerlo, lo haces, yo desde luego no ha habido cámaras y tal, pero yo me he ido de muchos sitios a lo largo de mi vida por cosas como esta. Llegar, verlo y decir: hasta luego, adiós y ya está", ha asegurado.

"Esto es de chiste eh, la gente que se te acerca y te ponen una botella de... porque estás pasándote por el gourmet y todo el mundo quiere que te pongas allí para hacerte una foto con la botella. Eso es permanente", se ha quejado.